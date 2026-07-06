10 000 евакуирани във Франция заради горски пожар, дим с отрови задуши Гърция (Обзор)

Хиляди хора бяха евакуирани в понеделник във Франция заради неконтролируем горски пожар, а отровни облаци преминаха през Гърция. Извънредната ситуация в Европа бе предизвикана от ново рязко покачване на температурите, които се очаква да достигнат до 40° в части от континента. Стотици пожарникари се борят с пламъците, които са опустошили общо 19 хил. хектара земя в Португалия, Испания, Франция и Гърция. Големината на засегнатата площ е еквивалентна на Манхатън в Ню Йорк.

10 хил. французи се наложи да бъдат евакуирани от околностите на югозападния гр. Перпинян, където 700 огнеборци се опитват да овладеят бързо разрастващ се пожар. В битката срещу стихията се включиха и специални самолети, които изливаха вода върху нея.

Заради силните ветрове, голямата жега и сухия въздух пожарът утрои големината си между неделя и понеделник. Засегнати са около 4600 хектара в местността, има и двама ранени - пожарникар и гражданин.

“Огънят стигна на 300 метра от къщите. Бяхме смаяни колко бързо се разпространи, беше зашеметяващо, паникьосахме се”, разказва очевидец.

В Гърция през уикенда пламъци обхванаха две фабрики в Солун, което принуди властите да евакуират околността и да предупредят жителите да държат прозорците си затворени, за да не дишат отровния въздух. Бяха задействани предупреждения за евакуация за три предградия, както и за център, в който са настанени 157 души със специални нужди. Пожарът избухна в събота вечерта в завод за рециклиране близо до предградието Орайокастро.

Силни ветрове разпалиха пламъците и около 160 огнеборци бяха мобилизирани, за да се справят с тях в неделя през нощта. Според пожарната служба 76-годишен мъж е бил арестуван по подозрение, че е предизвикал инцидента поради небрежност, като с автомобила си е произвел искри, които са запалили растителността край пътя.

Властите заявиха, че 85% от горските пожари в Гърция се дължат на небрежност и искри, предизвикани от използването на селскостопанска техника.

