Бъкингам отказа подслон на принц Хари – закъснял с отговора на поканата (Обзор)

Отново отлага среща на децата си с дядо им, макар Чарлз III да не ги е виждал от 4 години

Принц Хари пак се забърка в скандал с Бъкингамския дворец, чиито служители от години обвинява в задкулисни игри и липса на чувствителност към него и съпругата му Меган.

По-малкият син на британския крал планираше да посети Великобритания със семейството си тази седмица, като това щеше да бъде рядка възможност за Чарлз III да види внуците си Арчи и Лилибет. 7-годишният син на Хари и 5-годишната му дъщеря растат в Америка, където родителите им емигрираха, след като се отказаха от британското кралско семейство.

Последно децата са виждали дядо си на живо преди 4 г. - баща им избягва да ги води във Великобритания, защото

смята, че има риск за тяхната сигурност

Той настояваше семейството му да получи въоръжена полицейска охрана при престоя си в Англия, но му бе отказана, тъй като вече не е официален представител на кралското семейство.

Тогава Чарлз III предложи да отседнат в някоя от кралските му резиденции, които са добре охранявани. Екипът на Хари обаче отвърна, че той преразглежда решението си дали въобще да води съпругата и децата си в Лондон. Рано в понеделник бе излъчено ново съобщение, че принцът пристига сам в британската столица и ще отседне в Бъкингамския дворец. Оттам обаче светкавично коментираха, че това не е възможно, тъй като Хари не е спазил срока да отговори на офертата им да му домакинстват. Трябвало е да го направи до петък, за да бъдат подготвени подходящи помещения и екип за него.

Според източници на Би Би Си още през уикенда Хари е знаел, че

не може да отседне в Бъкингамския дворец

И причината не била само неспазеният срок за отговор. От двореца изразили опасения, че престоят на Хари при тях ще съвпадне със съдебно решение по дело, което той води срещу английски таблоиди за незаконно подслушване заедно с други публични личности. Очаква се това да се случи във вторник. Но каквото и да е решението на съда, със сигурност ще бъде много коментирано, тъй като процесът се смята за един от най-големите за незаконно събиране на информация за личния живот на известни хора.

Този път обаче принцът не се връща в Лондон заради него. Хари ще участва в различни благотворителни събития в страната, с които се популяризират спортни игри за бивши военни. Те ще се проведат догодина в Бирмингам и принцът е техен патрон. Затова Хари ще посети северния английски град. Възможно е там към него да се присъедини Меган с децата им.

Според “Дейли мейл” в момента те прекарват лятната си ваканция в Португалия, където имат вила. Хари искал да заведе Арчи и Лилибет на гроба на своята майка, за да познават британските си корени. Лейди Даяна е погребана на малък остров в семейното имение Олторп, което се намира близо до Бирмингам. При това положение не е ясно дали програмата им ще включва среща с дядо им Чарлз III.