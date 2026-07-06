Две експертизи отложиха делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Делото срещу Ива Михайлова от Кочани бе отложено. То ще продължи на 29 и 30 юли. Причина станали две експертизи, които оборват тезата на обвинението за вината на Михайлова. Младата жена, станала жертва на катастрофа край Кочани, вече 10 месеца има забрана да напуска родния си град и не може да се лекува от травмите, получени при инцидента, пише БНТ. Михайлова е с българско и северномакедонско гражданство, живее, учи и работи в София.

Един от първите въпроси, на които 22-годишната жена отговаря пред съда в Кочани бил като каква се самоопределя.

"Тук съм родена. Българка съм", посочи тя.

"Гражданин на?", пита я съдията, а Михайлова отговаря: "На Северна Македония и на България".

Съдията казва: "Държавянин на Република Северна Македония и Република България."

Прокурорът изложил тезата си, че при катастрофата на 7 октомври миналата година Ива е управлявала автомобила си с 84 км/ч при разрешени 60.

Защитата остро възразила, че това е невярно представяне на фактите, тъй като по закон в този участък ограничението е 90 км/ч.

"Бързината, с която се е движила обвиняемата, е била съобразена със закона, дори е била по-ниска от позволената", посочва Насер Рауфи, адвокат на Ива Михайлова.

Той допълнил, че ограничение от 60 км/ч е въведено със знак четири кръстовища преди мястото на катастрофата и то няма отношение към участъка на инцидента. Приложил документ от пътната служба, който удостоверява, че в тази част от пътя ограничението е 90 км/ч.

Прокурорът твърди, че според доказателствата Ива не се е движила в дясната част на своето платно и е навлязла с около 50 сантиметра в насрещното. Защитата приложила заключенията на други две експертизи, които показват точно обратното.

"Няма никакво съмнение, че другата кола, а не колата, управлявана от обвинената, е навлязла в лентата на обвинената Ива. А причина за навлизането на другата кола в лентата на Ива била, че в този момент полицията е спирала коли и колата, която е навлязла в лентата на Ива по тази причина е направила тази маневра", посочва Рауфи.

Съдът е приел, че посочените от адвокатите на Ива Михайлова нови експертизи трябва да бъдат приложени като доказателства по делото. Прокуратурата поискала време да се запознае с тях, преди да бъдат разпитани както свидетелите, така и вещите лица.