Москва привика шведския посланик заради дронове срещу руското посолство в Стокхолм

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Руското външно министерство съобщи днес, че е привикало шведския посланик в Москва, след като руското посолство в Стокхолм беше атакувано от два дрона на 2 юли, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Руското външно министерство заяви, че е уведомило ръководителя на шведската дипломатическа мисия, че бездействието на шведските власти по отношение на двата дрона е неприемливо.

"Беше отправено искане към шведската страна да спазва стриктно своите задължения по Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и да предприеме всеобхватни мерки, за да сложи край на тези инциденти", заяви руското дипломатическо ведомство.

В изявление, изпратено по електронна поща, шведското министерство на външните работи се позова на "инцидент с дрон", а не на "атака", и заяви, че шведската полиция носи основната отговорност за сигурността на чуждестранните дипломатически мисии.

"Съгласно Виенската конвенция шведските власти имат задължението да защитават дипломатическите мисии и дипломатическия персонал", се посочва в изявлението.

Шведската полиция не отговори веднага на молбата за коментар, когато Ройтерс се свърза с нея по телефона и по имейл.

Швеция, която дълго време беше военно неутрална, се присъедини към НАТО през 2024 г., изтъквайки като мотив съображения за сигурност, след решението на руския президент Владимир Путин две години по-рано да изпрати десетки хиляди войници в Украйна, припомня Ройтерс.

На 2 юли Русия заяви, че през нощта е бил направен опит посолството ѝ в Швеция да бъде залято с червена боя с помощта на дронове.

Полицията в Стокхолм каза за АФП, че разследва актове на "вандализъм в посолство" в столицата, без да уточни за коя дипломатическа мисия става дума.

Руското посолство публикува на страницата си във "Фейсбук" снимки на дронове, паднали на земята. Към един от тях изглежда е прикрепен предмет, друг е опръскан с червена боя. На снимките се вижда и съд, пълен с червена боя.

"Не става дума... само за провокация, а за явен опит за сплашване на персонала на руската мисия", написаха от посолството.

Дипломатическата мисия уточни, че шведските власти разследват повече от десет подобни инцидента, сполетели посолството, но разследванията не са довели "до никакъв резултат през последните две години".