Френският кабинет оцеля след вот на недоверие заради реакцията си при горещините

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Френското правителство днес оцеля при вот на недоверие, внесен срещу него заради начина, по който се справяше с тежката гореща вълна в края на юни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Поддръжниците на предложението заявиха, че правителството не е направило достатъчно, за да смекчи последиците от рекордните горещини в страна, където досега са регистрирани 2025 смъртни случая, свързани с жегите. Френските здравни власти предупредиха, че броят вероятно ще се увеличи.

Предложението, което беше внесено от френските "зелени" и за чието приемане бяха необходими 289 гласа, беше подкрепено само от 132 депутати.

"Никой не се заблуждава. Това предложение няма да защити конкретен възрастен човек. Няма да охлади болнична стая. Няма да модернизира водоснабдителната мрежа. Напротив, то ще добави политическа криза към климатичните, здравните и международните кризи, с които правителството вече трябва да се справя", заяви френският министър-председател Себастиен Льокорню пред депутатите преди вота.

Гласуването се състоя в момент, в който пожарникарите се борят с овладяването на горски пожар в югозападната част на Франция, който наложиха евакуацията на 10 000 души.

Опустошителната гореща вълна, която обхвана Европа, преди време доведе до забрана на алкохола във Франция. Френският премиер Себастиан Льокорню дори свика кризисна среща с 14 от своите министри на фона на нарастващите горещини.

Льокорню превантивно забрани алкохола на годишните фестивали Fete de la Musique и други публични събития в 35 региона. Властите в Париж наредиха парковете да останат отворени денонощно.

Горещата вълна доведе до отмяната на десетки влакове и спирането на учебните занятия.