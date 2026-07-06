Огнен ад в опасна близост до летището в Палма де Майорка (Видео)

В близост до летището в Палма де Майорка е избухнал огромен пожар. Свидетели на инцидента съобщават, че са чули силни експлозии, докато огромно облак дим се издига в близост до пистата. Un incendio en un camión en Mercapalma ha provocado la alarma en el aeropuerto de Palma por la gran columna de humo. Ahora mismo están los bomberos en el lugar tratando de sofocar las llamas. pic.twitter.com/iz1oz95qMT — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 6, 2026

Туристите се опасяват, че пожарът на испанския ваканционен остров може да предизвика хаос в транспортното движение. Пожарът е толкова близо до пистата, че летище „Сон Сант Жоан" на Майорка е активирало състояние на предварителна тревога. What happens in Palma Mallorca? Still fire? pic.twitter.com/0W7LZUlIFM — nokomdet (@nokomdet) July 6, 2026

До момента не е имало прекъсвания във въздушния трафик, но пламъците се разпространяват бързо към пистата. Жителите били предупредени да не напускат домовете си, тъй като огромният стълб от черен дим е изпълнил въздуха, съобщава The Sun. A Sentmenat, l'incendi continua actiu, va carenant turons i llençant focus secundaris. Treballem per ancorar-lo a pistes. Mantenim un dispositiu amb 56🚒+6🚁+6✈️ https://t.co/EQ0f0lvfYJ pic.twitter.com/8YCzGi23Lj — Bombers (@bomberscat) July 6, 2026

Смята се, че пожарът е избухнал в камион, след което се е разпространил към други превозни средства, паркирани в близост до съоръжение за съхранение на гориво, съобщи Mallorca Daily Bulletin.

Пожарникарите се борят с огъня, който се разпространява към летището. Смята се, че цистерните с гориво подхранват пламъците и затрудняват гасенето. Огромна площ от суха трева предоставя на пожара идеален път да се разпространи през полетата в посока към летището.

Двама пожарникари вече са получили медицинска помощ след вдишване на дим по време на гасенето. Massive fire on Palma airport near the fuel storages… #palma #fireonairport pic.twitter.com/qeFLnz0ukz — Lukáš Hakr (@LukasHakr) July 6, 2026

Председателят на Балеарските острови Марга Проенс написа в X: „Следим отблизо инцидента. Всички служби за спешна помощ работят координирано, за да овладеят пожара и да гарантират безопасността по всяко време. Оценяваме бързата им реакция и молим да се следва само информацията от официалните канали."