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Огнен ад в опасна близост до летището в Палма де Майорка (Видео)

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КАДЪР: Екс/@controladores

В близост до летището в Палма де Майорка е избухнал огромен пожар. Свидетели на инцидента съобщават, че са чули силни експлозии, докато огромно облак дим се издига в близост до пистата. 

Туристите се опасяват, че пожарът на испанския ваканционен остров може да предизвика хаос в транспортното движение. Пожарът е толкова близо до пистата, че летище „Сон Сант Жоан" на Майорка е активирало състояние на предварителна тревога. 

До момента не е имало прекъсвания във въздушния трафик, но пламъците се разпространяват бързо към пистата. Жителите били предупредени да не напускат домовете си, тъй като огромният стълб от черен дим е изпълнил въздуха, съобщава The Sun. 

Смята се, че пожарът е избухнал в камион, след което се е разпространил към други превозни средства, паркирани в близост до съоръжение за съхранение на гориво, съобщи Mallorca Daily Bulletin.

Пожарникарите се борят с огъня, който се разпространява към летището. Смята се, че цистерните с гориво подхранват пламъците и затрудняват гасенето. Огромна площ от суха трева предоставя на пожара идеален път да се разпространи през полетата в посока към летището.

Двама пожарникари вече са получили медицинска помощ след  вдишване на дим по време на гасенето. 

Председателят на Балеарските острови Марга Проенс написа в X: „Следим отблизо инцидента. Всички служби за спешна помощ работят координирано, за да овладеят пожара и да гарантират безопасността по всяко време. Оценяваме бързата им реакция и молим да се следва само информацията от официалните канали."

                                                                                                                                                                                                                             

КАДЪР: Екс/@controladores

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