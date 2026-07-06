Огнен ад в опасна близост до летището в Палма де Майорка (Видео)

В близост до летището в Палма де Майорка е избухнал огромен пожар. Свидетели на инцидента съобщават, че са чули силни експлозии, докато огромно облак дим се издига в близост до пистата.
Туристите се опасяват, че пожарът на испанския ваканционен остров може да предизвика хаос в транспортното движение. Пожарът е толкова близо до пистата, че летище „Сон Сант Жоан" на Майорка е активирало състояние на предварителна тревога.
До момента не е имало прекъсвания във въздушния трафик, но пламъците се разпространяват бързо към пистата. Жителите били предупредени да не напускат домовете си, тъй като огромният стълб от черен дим е изпълнил въздуха, съобщава The Sun.
Смята се, че пожарът е избухнал в камион, след което се е разпространил към други превозни средства, паркирани в близост до съоръжение за съхранение на гориво, съобщи Mallorca Daily Bulletin.
Пожарникарите се борят с огъня, който се разпространява към летището. Смята се, че цистерните с гориво подхранват пламъците и затрудняват гасенето. Огромна площ от суха трева предоставя на пожара идеален път да се разпространи през полетата в посока към летището.
Двама пожарникари вече са получили медицинска помощ след вдишване на дим по време на гасенето.
Председателят на Балеарските острови Марга Проенс написа в X: „Следим отблизо инцидента. Всички служби за спешна помощ работят координирано, за да овладеят пожара и да гарантират безопасността по всяко време. Оценяваме бързата им реакция и молим да се следва само информацията от официалните канали."