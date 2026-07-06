Тръмп: Или ще бъде сключено споразумение с Иран, или ще довършим работата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ или ще постигнат споразумение с Иран, или ще "довършат работата". Той поднови заплахата си за военни действия, докато Техеран демонстрира непокорство по време на погребалното шествие на върховния лидер аятолах Али Хаменей, съобщи Ройтерс.

Непреките преговори между САЩ и Иран приключиха миналата седмица без никакви публични признаци за напредък към траен мир, въпреки 60-дневното примирие, целящо да създаде пространство за дипломация след ударите на САЩ и Израел, които предизвикаха конфликта в Иран.

"Или ще сключим споразумение, или ще довършим работата. Добре. И няма да е трудно да довършим работата. Предпочитам да сключим споразумение, защото не искам да засегна 91 милиона души“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

"Можем да разрушим мостовете им за един час, можем да прекъснем енергоснабдяването им... Те вече нямат пари. Ние не сме им дали никакви пари", добави той, цитиран от БТА.

60-дневното примирие беше замислено от Вашингтон с цел да съживи дипломатическите усилия за спиране на разработването на ядрен арсенал от Иран.