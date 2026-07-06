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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23178127 www.24chasa.bg

Израел настоява за пълно разоръжаване на „Хамас“

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Гидеон Саар КАДЪР: Екс/@gidonsaar

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар определи съобщението от страна на „Хамас“, че разпуска управленческите си структури в ивицата Газа като „хитрина“, целяща да бъде избегнато разоръжаването на палестинското движение, предаде Франс прес. Мирният план на Доналд Тръмп за Газа предвижда пълно разоръжаване на „Хамас“, за което настоява и Израел.

"Докато „Хамас“ запазва оръжията си, всяко гражданско правителство ще работи според директивите на „Хамас“, подчерта Саар в Екс.

"Израел настоява за цялостното прилагане на плана на Тръмп, чиито фундаментални принципи са разоръжаването на „Хамас“ и на всички други терористични организации, както и пълната демилитаризация на ивицата Газа“, допълни Саар, цитиран от БТА. 

 

Гидеон Саар КАДЪР: Екс/@gidonsaar

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