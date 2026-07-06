За първи път лидер на голяма западна държава е в Сирия след свалянето на Асад

Президентът на Франция Еманюел Макрон пристигна на посещение в Сирия, предаде Франс прес.

Това е първа визита на лидер на голяма западна държава в тази страна след свалянето на режима на Башар Асад от власт през декември 2024 г., отбелязва агенцията.

В близкоизточната страна той ще отправи призив за „една свободна, многопартийна Сирия, уважаваща всички представители на сирийското общество", се казва в изявление на Елисейския дворец.

Френските власти запазиха в тайна пътуването на Макрон до Дамаск от съображения за безопасност.

Това е първото посещение на френски президент в Сирия след визитите на Никола Саркози там през 2008 и 2009 г., преди отношенията между двете страни да бъдат прекъснати вследствие на репресиите срещу Арабската пролет през 2011 г., извършени от режима на Башар Асад, коментира Франс прес.

Сирийската държавна агенция САНА определи визитата на Макрон като историческа и като ключов етап в процеса на възстановяване на международното присъствие на Сирия.

Още през май 2025 г. Еманюел Макрон стана първият западен лидер, който прие в Париж новия сирийски президент Ахмед аш Шараа, въпреки критиките на част от десницата и крайната десница във Франция заради джихадисткото минало на сирийския лидер. Посещението на Аш Шараа в Париж тогава предшества друго негово, още по-стратегическо посещение във Вашингтон при Доналд Тръмп, както и последвалото премахване на европейските и американските санкции срещу Сирия.

Сега в Сирия френският президент е придружен от представители на бизнеса, сред които ръководителите на водещи френски компании. Те ще обсъдят възстановяването на страната и подновяването на инвестициите, въпреки че френските компании все още проявяват предпазливост.

От обкръжението на Макрон определят визитата като „смела", подчертавайки, че френският президент „поема риск", като прекарва в Сирия „една вечер, една нощ и един ден" и няма да остане само в силно охраняваните правителствени комплекси, а ще се срещне „със сирийци от различни политически, религиозни и обществени среди".

От съображения за сигурност подробности за програмата на Макрон не бяха оповестени. Още тази вечер е предвиден неформален разговор между него и сирийския президент, а утре ще се проведат официални разговори, последвани от съвместна пресконференция в ранния следобед.

След визитата си в Сирия Макрон ще отпътува утре вечер за Анкара, където ще участва в срещата на върха на НАТО. В сряда той ще разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, като се очаква сирийската тема да бъде сред основните въпроси. По същото време сирийският президент Ахмад аш Шараа ще се срещне с Доналд Тръмп в турската столица, пише БТА.

Париж не крие, че не е съгласен с многократно изразяваното желание на Доналд Тръмп Сирия да се намеси в Ливан, за да се справи с проиранската групировка „Хизбула". Самият сирийски президент неотдавна заяви, че няма никакво намерение да се намесва във вътрешните работи на съседната държава.