Рюте очаква от НАТО план как бюджетите за отбрана ще достигнат 5% от БВП

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви на пресконференция в Анкара, че очаква от съюзниците в НАТО да представят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат 5 процента от Брутния вътрешен продукт (БВП), за което членовете на Алианса постигнаха съгласие на предишната среща на върха, която се проведе в Хага. В същото време той коментира, че решението вече дава резултати, определяйки ги като впечатляващи.

„През 2025 г. съюзниците от Европа и Канада отделиха за отбрана близо 20 процента повече, отколкото са дали през 2024 г. Когато погледнем 2025 г. и 2026 г., това означава 258 млрд. долара повече инвестиции...Тук в Анкара очаквам от държавите да представят ясен, конкретен и будещ доверие план за постигането на целта от 5 процента“, заяви Марк Рюте и подчерта, че тези инвестиции водят и до развитие на икономиката.

Генералният секретар на НАТО пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс „Бештепе“. За срещата пристигат 32 държавни лидери и над 100 министри. Българският премиер Румен Радев, който по-рано през деня се среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, също е сред тях. Анкара е в очакване и на президента Доналд Тръмп, който идва с делегация от 1400 души, а сред основните теми са войната в Украйна и заплахата, която идва от Русия, отбранителната индустрия, както и приемането на стратегията „НАТО 3.0“, в чиято основа е разпределянето на различни задачи между съюзниците.

Рюте каза също така, че съюзниците от НАТО ще обявят нови договори за десетки милиарди по време на форума за отбранителна индустрия, който ще се проведе в рамките на срещата на върха в Анкара. Той коментира, че има голям интерес към отбранителната индустрия на Турция, включително и отвъд океана.

„Отбранителната индустрия на Турция подпомага толкова много държави. Погледнете държавите наоколо – тук имаше много успешно посещение от Белгия, Полша, но също и САЩ – те също имат много инвестиции в компании, базирани зад океана. Това е наистина важно - да работим заедно по линия на Алианса“, каза той.

Рюте, който утре ще се срещне в Анкара и с украинския президент Володимир Зеленски, отново подчерта, че Украйна има спешна нужда от подкрепа за отбрана на въздушното си пространство, а Русия продължава да бъде заплаха.

„Това, което се случи снощи, беше хаотична атака срещу невинни цивилни граждани, инфраструктура и градове в Украйна. Хора загубиха живота си. Но Русия никога не може да спечели тази война по този начин“, предупреди генералният секретар на НАТО и допълни, че Москва продължава тази война, въпреки че е загубила 35 хиляди военни.

Генералният секретар на НАТО бе попитан на пресконференцията как оценява състоянието на демокрацията в Турция.

„Демокрацията е много повече от избори. При демокрацията те са от голямо значение, но тя в същото време означава свобода на словото. Така както тук можете да зададете всичките си въпроси и да напишете това, което пожелаете, да направите разследвания. В същото време демокрацията е и в правото на хората да организират протести, ако искат“, коментира генералният секретар на НАТО.

Във вчерашния ден в Турция бяха задържани близо 100 души от Турската комунистическа партия, които протестираха срещу срещата на върха на НАТО в Анкара, а протестите, свързани със събитието, бяха забранени от турските власти.

Но пресконференцията Марк Рюте призова за единство в Алианса и подчерта, че сега той е по-устойчив спрямо състоянието му преди пет години.

„В Алианс като НАТО винаги е имало политически дискусии и понякога несъгласие. Хората винаги са били разпалени от случващото се. Това е нормално за демократични съюзи. Аз се опитвам да помогна при решаването им. Някои от въпросите са от много години, десетилетия, но ако питате мен, мисля че и страните от Европейския съюз, и извън Европейския съюз, трябва да работим заедно. Ние има обща цел – да защитим нашите територии срещу Русия, тероризма и всички други заплахи, които са пред нас. Искам да кажа, че можем да спорим, няма проблем, но нека решим въпросите заедно“, каза генералният секретар на НАТО.