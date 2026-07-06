Почина певицата от групата G.R.L. Лорен Бенет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Певицата Лорен Бенет, която участва в световния хит Party Rock Anthem, е починала на 37-годишна възраст.

Британката бе част от американската момичешка група G.R.L. Те казват за нея, че е била прекрасна душа, която е докоснала живота на много хора, съобщава The Sun.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на нашата възлюбена Лорен. Сърцата ни са разбити и не можем да опишем колко много означаваше тя за нас. Завинаги ще пазим в сърцата си любовта, смеха и безбройните спомени, които тя ни подари. Нейният прекрасен дух докосна живота на толкова много хора, и тя ще ни липсва дълбоко и завинаги ще бъде обичана. Почивай в мир, скъпа Лорен. Винаги ще останеш в сърцата ни. Твоите GRLS, Ем, Таш и П.", пишат в съвместно изявление G.R.L.

„Почивай в мир, скъпа Лорен. Винаги ще останеш в сърцата ни. Твоите GRLS, Ем, Таш и П."

Лорен се изстреля към славата с The Paradiso Girls през 2007 г.

Групата, която е европейски спин-оф на Pussycat Dolls, се разпадна през 2010 г., след като синглите ѝ се оказаха провал в класациите.

Но Лорен продължи да гради успешна солова кариера, като участва в ремикс на песента I Got It from My Mama на will.i.am, а по-късно си сътрудничи с CeeLo Green по песента „Love Gun".

Върхът в кариерата ѝ настъпи през 2011 г., когато участва в хита Party Rock Anthem на LMFAO, който оглави класациите по целия свят, и така се утвърди като следващата изгряваща звезда.

Тя продължи да жъне успехи благодарение на Робин Антин, основателката на Pussycat Dolls и The Paradiso Girls, след като тя създаде групата G.R.L.