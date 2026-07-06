Полша дала на Украйна 3,8 млрд. евро военна помощ от началото на войната

Полша е предоставила на Украйна военна помощ в размер на 3,8 милиарда евро от началото на руската инвазия, обяви днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предаде Франс прес. Той направи това изявление на фона на напрежение между Варшава и Киев и натиск над правителството от страната на дясната полска опозиция.

"Глобалната стойност на даренията възлиза на около 16 милиарда и 450 милиона злоти (равно на 3,83 милиарда евро)", подчерта Кошиняк-Камиш по време на пресконференция. Той допълни, че оповестяването на допълнителни детайли по този въпрос ще отнеме известно време.

Противно на други европейски съюзници на Украйна, сред които и Великобритания, Германия и Чехия, Полша избра да не съобщава каква военна помощ праща на Украйна.

Промяната на подхода сега идва в контекста на ескалация между двете страни, произтичащи от масови убийства по време на Втората световна война. Този спор породи вълна от антиукраински настроения в Полша и подхрани критиките от страна на националистическата дясна опозиция и крайната десница срещу центристкото правителство на Доналд Туск, пише БТА.

Управляващата коалиция в Полша по-специално беше обвинена, че е прехвърлила негласно на Украйна ракети прехващачи, предназначени за американските системи „Пейтриът“, първоначално купени от Полша за собствената й противовъздушна отбрана.

"Няколко ракети бяха прехвърлени на Украйна“, призна днес полският министър на отбраната. Той обаче поясни, че това е станало по искане на генералния секретар на НАТО, на командването на американските сили в Европа и на командването на съюзническите сили в Европа. Според него всеки трансфер на материали е бил придружен от гаранции за помощ от страна на съюзниците в случай на необходимост.

По-рано днес Туск предупреди опозиционните ръководители в Полша да не се опитват да си играят с огъня, като поставят въпроса за помощта за Украйна в центъра на полските вътрешни конфликти.

Отношенията между Варшава и Киев се охладиха през май, когато украинският президент Володимир Зеленски реши да кръсти военна част на Украинската въстаническа армия – националистическа организация, основана през 1942 г. и държана от Полша за отговорна за смъртта на над 100 000 поляци по време на Втората световна война. Като реакция на решението на Зеленски полският президент, националистът Карол Навроцки отне от Зеленски най-високото полско държавно отличие "Ордена на Белия орел", присъдено му преди време.