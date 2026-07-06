Зеленски изрази съжаление за недостига на въоръжение за защита на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес изрази съжаление за недостига на въоръжение за защита на страната му от руски балистични ракети и заяви, че е „абсурдно“ производството да не може да задоволи нуждите за защита на хората, предаде Ройтерс.

„Напълно абсурдно е, че в съвременния свят производството все още не е увеличено до нивото, което реално е необходимо, за да защити хората от балистичния терор“, каза Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение.

Той добави, че Украйна разполага с необходимите знания и технологичен капацитет да произвежда такива оръжейни системи. По думите му, ако страната получи от САЩ лиценз за производство на американски системи „Пейтриът“, украинското производство ще бъде достатъчно не само за защитата на Украйна, но и за подпомагане на други партньорски държави, които също се нуждаят от тях.

Зеленски дефинира руската атака по Киев миналата нощ като „брутална“. При тези удари с ракети и дронове в украинската столица и околностите й загинаха 22 души, а около 90 души бяха ранени, предаде ДПА.

Украинският лидер подчерта, че украинската противовъздушна отбрана продължава да постига висок процент на прехващане на руски дронове и крилати ракети, когато разполага с достатъчно ракети-прехващачи. Той обаче посочи, че съществуват сериозни пропуски в защитата срещу балистичните ракети.

„Всеки път, когато необходимите средства са налични, нашите военни постигат наистина висок процент на прехващане. Това е единственото обяснение за проблема с балистичните ракети – недостатъчният брой ракети-прехващачи“, заяви той, цитиран от БТА.

Още по-рано тази година Зеленски предупреди, че Украйна разполага с критично малък запас от ракети-прехващачи. Според него този недостиг се е задълбочил и заради войната на САЩ срещу Иран, която допълнително е натоварила световните доставки на подобни боеприпаси.

„Силно се надяваме, че срещата на върха в Анкара – срещата на най-силните евроатлантически държави – няма да се превърне в напразно упражнение“, заяви той по повод двудневния форум, който започва утре. „Очакваме чрез съвместна работа и общи решения защитата на човешкия живот, нашето сътрудничество в областта на сигурността и отбранителните способности тук, в Европа и заедно с Америка, да станат още по-силни“, каза украинският лидер.

Очаква се Зеленски да се присъедини към лидерите на НАТО на срещата в Анкара и да проведе двустранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.