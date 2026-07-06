Ново отлагане на делото срещу арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Делото срещу арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинение във „фалшифициране на диплома“ беше отложено днес за пети пореден път от началото на процеса през октомври, съобщиха турски медии, цитирани от АФП.

Следващото заседание е насрочено за 25 декември. Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който е една от водещите фигури на опозицията, е задържан от март 2025 г. по обвинения в „корупция“ и е изправен пред множество съдебни производства, припомня АФП.

Анулирането на университетската му диплома, разпоредено от ректора на Истанбулския университет, на практика би му попречило да се кандидатира от името на опозицията на следващите президентски избори, предвидени за 2028 г.

По това дело Имамоглу е заплашен и от присъда до осем години и девет месеца затвор, отбелязва Франс прес.

Изказвайки се пред административния съд, заседаващ в самия затворнически комплекс в Силиври, западно от Истанбул, където е задържан, Имамоглу отбеляза, че съдебното заседание се провежда в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара.

„Какво ще каже лидерът на тази държава?“, попита той по адрес на президента Реджеп Тайип Ердоган. „Ще каже ли: „Вижте, хвърлих в затвора политическия си опонент, заведох срещу него двадесет дела?!?“, цитира думите му опозиционният сайт „Биргюн“, цитиран от Франс прес.

„Всяко поколение плати висока цена, за да остави на тази страна малко повече справедливост и малко повече свобода. (...) Но, за съжаление, днес сме стигнали до нулата. Намираме се на най-ниското си ниво по отношение на репутацията си в Европа“, добави Имамоглу.

Според публикация на всекидневника „Джумхуриет“ турските власти са извършили десетки арести в различни обществени среди преди откриването на срещата на върха на НАТО утре.

Сред присъстващите в съдебната зала поддръжници на кмета беше и испанският евродепутат Начо Санчес Амор, който е докладчик на Европейския парламент за Турция. Той отбеляза, че Екрем Имамоглу е бил призован да се яви „в един и същи ден по три различни дела“, като другите две заседания са по обвинения в „корупция“ и „шпионаж“.

„Не искахме да вярваме, че ситуацията може да стане още по-лоша. Въпреки това въображението на властта всеки път успява да надмине всички граници“, написа евродепутатът в Екс, цитиран от БТА.

Отстраненият от длъжност кмет на най-големия и най-богат град в Турция беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия, и е смятан за най-сериозния съперник на президента Ердоган.