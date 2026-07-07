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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23179449 www.24chasa.bg

Петролен танкер пламна край Оман след удар със снаряд

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снимка: Х,@DynamiteNews_

Петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и е избухнал в пламъци, съобщи рано тази сутрин Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс.

От агенцията добавят, че засега няма данни за жертви или за нанесени екологични щети вследствие на пожара.

След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари Техеран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март.

САЩ отговориха със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Въпреки това корабният трафик през протока остава ограничен, посочват ДПА и БТА.

снимка: Х,@DynamiteNews_

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