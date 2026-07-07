Китайската брегова охрана прогони японски рибарски кораб до спорен остров

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Китайската брегова охрана заяви днес, че е прогонила японски рибарски кораб, който "незаконно е навлязъл в териториалните води" на един от няколко спорни острова в Източнокитайско море, предаде Ройтерс.

Водите около островите, които Китай нарича Дяоюй, а Япония - Сенкаку, са обект на териториален спор между Пекин и Токио. И двете държави през годините разполагат там патрулни лодки като демонстрация на сила и приканват другата да напусне района.

Японското посолство в Пекин засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.