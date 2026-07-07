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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23179508 www.24chasa.bg

Изпитанието на китайската балистична ракета в Тихия океан притесни САЩ

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Държавния департамент във Вашингтон СНИМКА: atlanticsentinel

Държавният департамент на САЩ изрази "сериозно безпокойство" след изстрелването от Китай на балистична ракета, способна да носи ядрена бойна глава, от подводница в Тихия океан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Във време, когато САЩ работят по-усилено от всякога, за да предотвратят разпространението на ядрени оръжия, Китай прави точно обратното. Бързото и непрозрачно нарастване на ядрения арсенал на Пекин е източник на сериозно безпокойство за региона и за света. Продължаваме да призоваваме Китай да се ангажира със съдържателни преговори за контрол на въоръженията", се посочва в изявлението на Държавния департамент на САЩ.

 Изпитателното изстрелване идва след подписания на скоро пакт за отбрана между Австралия и Фиджи.

Пекин подчерта, че военните му учения не са насочени срещу конкретна държава или цел.

Австралийският външен министър Пени Уонг обвини Китай в "дестабилизиране" на региона. Австралия се стреми да засили отношенията си с тихоокеанските островни държави, след като Китай подписа пакт за сигурност със Соломоновите острови през 2022 г.

Договорът между Австралия и Фиджи, наречен "Океан на мира", е първият подобен, сключен от Фиджи. Договорът ще бъде подкрепен от австралийските правителствени разходи от над 1 милиард долара за десетилетие за мерки срещу транснационалната престъпност.

Премиерът на Фиджи Ситивини Рабука посочи, че документът отбелязва напредък в двустранните отношения. По думите му договорът не заплашва отношенията на Фиджи с Китай.

Държавния департамент във Вашингтон СНИМКА: atlanticsentinel

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