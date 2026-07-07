Изпитанието на китайската балистична ракета в Тихия океан притесни САЩ

Държавният департамент на САЩ изрази "сериозно безпокойство" след изстрелването от Китай на балистична ракета, способна да носи ядрена бойна глава, от подводница в Тихия океан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Във време, когато САЩ работят по-усилено от всякога, за да предотвратят разпространението на ядрени оръжия, Китай прави точно обратното. Бързото и непрозрачно нарастване на ядрения арсенал на Пекин е източник на сериозно безпокойство за региона и за света. Продължаваме да призоваваме Китай да се ангажира със съдържателни преговори за контрол на въоръженията", се посочва в изявлението на Държавния департамент на САЩ.
Изпитателното изстрелване идва след подписания на скоро пакт за отбрана между Австралия и Фиджи.
Пекин подчерта, че военните му учения не са насочени срещу конкретна държава или цел.
Австралийският външен министър Пени Уонг обвини Китай в "дестабилизиране" на региона. Австралия се стреми да засили отношенията си с тихоокеанските островни държави, след като Китай подписа пакт за сигурност със Соломоновите острови през 2022 г.
Договорът между Австралия и Фиджи, наречен "Океан на мира", е първият подобен, сключен от Фиджи. Договорът ще бъде подкрепен от австралийските правителствени разходи от над 1 милиард долара за десетилетие за мерки срещу транснационалната престъпност.
Премиерът на Фиджи Ситивини Рабука посочи, че документът отбелязва напредък в двустранните отношения. По думите му договорът не заплашва отношенията на Фиджи с Китай.