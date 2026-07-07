Гърция инвестира 150 млн. евро в отбранителната си индустрия

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Гръцкото правителство подготвя специален режим за подпомагане на отбранителната индустрия. Програмата, чийто старт е планиран за 15 юли, ще разполага с бюджет от 150 млн. евро и предвижда инвестиционни стимули, данъчни облекчения и ускорени процедури за лицензиране.

Според представените параметри размерът на подпомагането ще зависи от капацитета на предприятието и региона, в който се реализира инвестицията. Максималният интензитет на помощта ще бъде до 60% за големи предприятия, до 70% за средни и до 75% за малки компании.

Максималната подкрепа за един инвестиционен проект ще достига 20 млн. евро, а за свързани или партньорски компании – до 50 млн. евро.

Освен директните стимули, програмата предвижда и данъчно свръхприспадане на допустимите инвестиционни разходи със 100%, което ще позволи те да бъдат приспадани в двоен размер при определяне на данъчната основа.

Програмата е насочена към проекти с двойна употреба, технологии и продукти, които могат да намират приложение както в отбраната, така и в гражданската индустрия. Сред приоритетните направления са производството на оръжия и боеприпаси, бронирани машини, автомобилни компоненти, авиационната и корабостроителната индустрия, както и разработки в областта на сигурността, автоматизацията и високите технологии.

Предвидено е и ускоряване на лицензионните процедури, като компаниите ще могат да започнат да използват част от данъчните облекчения още след изпълнение на около 50-65% от инвестиционния проект.

Инициативата беше представена от министъра на развитието Такис Теодорикакос по време на откриването на четвъртия индустриален завод на Metlen във Волос. На събитието присъства и министърът на националната отбрана Никос Дендиас.

По данни на правителството новият производствен обект е част от по-широка инвестиционна програма на компанията в отбранителната индустрия, като инвестицията възлиза на около 45 млн. евро.

Според гръцките власти програмата цели да засили местното производство, да привлече нови инвестиции, да увеличи износа и да разшири участието на гръцките компании в европейските вериги за доставки в отбранителния сектор.

Окончателните условия за кандидатстване, допустимите разходи и критериите за участие ще бъдат публикувани с официалното обявяване на режима, което се очаква на 15 юли.