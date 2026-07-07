Арестуваха руски шпионин в Белгия

Белгийските власти за пръв път са задържали нещатен агент на руското разузнаване, обвинен в предаване на държавни тайни на Москва, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. Уточнява се, че операцията по наблюдението и задържането на обвиняемия е продължила няколко месеца.

Съдът в Антверпен е потвърдил наложената мярка, но не дава никакви подборности по случая. Известно е, че задържаният е 46-годишен и е бил вербуван в интернет. Дейността му е била установена от белгийското военно контраразузнаване.

Миналата година службите за сигурност в Германия и Франция предупредиха, че Русия наема "агенти за еднократна употреба" за шпионаж и саботажи срещу дребни суми, без вербуваните да имат предварителна подготовка и без да знаят в чия услуга действат. Според експерти от европейските служби руската страна прибягва до този ход заради изгонването на близо 600 руски дипломати от ЕС след началото на руското военно нападение срещу Украйна.

Беларус също вербува агенти в Европа. В началото на месеца службите за сигурност на Полша задържаха техен гражданин, както и поляк, заподозрени в шпионаж срещу беларуски емигранти по поръчка на разузнавателните служби в Минск.

Дни преди това съдът в Латвия осъди на 5 г. затвор мъж, обвинен в шпионаж в полза на Русия. 10 г. той давал информация на руската служба за военно разузнаване (ГРУ). Докладвал е пряко на Москва развитието на политическата и военната обстановка в Латвия, за подкрепата за Украйна, за операциите на НАТО и последните развития в отбранителния сектор на Латвия.