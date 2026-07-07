Срещата на НАТО започва в Анкара под натиска на Тръмп за повече пари за отбрана

Днес започва срещата на върха на НАТО в Анкара след една от най турбулентните за отбранителната организация години. Докато САЩ продължават да притискат 37-те страни членки да увеличат разходите си за отбрана, пред генералния секретар на организацията Марк Рюте стои тежката задача да се справи с непредсказуемия президент Доналд Тръмп, който нееднократно е заплашвал да напусне пакта.

Нежеланието на някои съюзнически страни да предоставят базите си по време на войната с Иран, отказът да увеличат военните си инвестиции до 5% от БВП-то им и нестабилното примирие с Техеран, са само малка част от факторите, които биха могли да развалят диалога с републиканеца.

Преди срещата в Анкара Тръмп настоя за "лоялност" от останалите членове на организацията и отправи критики към Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания заради липсата на помощ при конфликта в Близкия изток.

За да се опитат да осигурят подкрепата и интереса на Тръмп, от НАТО са формулирали срещата по начин, по който тя да е интересна за него, като основната тема ще са парите.

„Съюзниците трябва да представят ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целите за разходи на организацията. Президентът Тръмп напълно очаква всички съюзници незабавно да се ангажират и да поемат по пътя към 5% и да го направят спешно", каза в понеделник Рюте.

Той вече се опита да докаже на републиканеца, че съюзниците отприщват огромна вълна от средства, откакто миналата година се ангажираха да изразходват 3,5% от БВП си за отбрана до 2035 г. По време на посещение във Вашингтон миналия месец той представи таблица със заглавие „Трилионът на Тръмп". От 2025 г. насам, каза му Рюте, съюзниците са похарчили допълнително 139 млрд. долара за отбрана.

На съпътстващо срещата на НАТО събитие в Анкара, съюзниците също ще обещаят двуцифрени милиарди в договори за обществени поръчки, пише Политико.

„Това ще бъде най-големият форум на отбранителната индустрия досега - по отношение на проекти, които ще бъдат обявени", каза пратеникът на Турция в НАТО Басат Йозтюрк.

Освен това се очаква двудневната среща на върха в турската столица да се постигне съгласие съюзниците да предоставят до голяма степен символични 70 млрд. евро военна помощ на Украйна тази и следващата година.

Накрая, съюзниците ще се ангажират да продължат да поемат тежестта на отговорност за отбраната на Европа. След като САЩ намалиха капацитета си като самолети, бомбардировачи и разрушители от военните планове на НАТО през май, други страни се активизираха, като предложиха повече от собствените си сили.

Българската делегация е водена от министър-председателя Румен Радев, който пристигна в Анкара още вчера. По-рано той проведе разговор с турския президент Реджеп Ердоган, в резултат, на която компаниите "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора помежду им за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия.