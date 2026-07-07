Иранският външен министър: Заплахите на САЩ пречат на сключването на споразумение

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Преговорите за сключване на окончателно споразумение между Техеран и Вашингтон няма да започнат, ако заплахите от страна на САЩ продължат. За това предупреди министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи, цитиран от Ройтерс.

По този начин той коментира заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че "САЩ ще довършат работата", ако не се стигне до крайно споразумение.

"Преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да започнат, ако заплахите продължат. Спазете думата си!", написа Аракчи в социалната платформа "Екс", цитиран от БТА.

С тази публикация министърът има предвид меморандума за разбирателство, подписан миналия месец между Иран и САЩ, който призовава двете страни да се въздържат от отправянето на заплахи или предприемането на военни действия.