Украйна свали 108 от 123 руски дрона през нощта

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Украинската противовъздушна отбрана свали 108 от общо 123 руски дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ и БТА.

Снощи Русия е атакувала Украйна със 123 дрона от тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", както и с дронове примамки "Пародия" от Курска, Орелска, Брянска и Приморско-Ахтарска област и от Шаталово и Милерово в Донецка област и Чауда на Кримския полуостров.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните подразделения на Въоръжените сили на Украйна.

Дванадесет руски дрона са ударили 10 обекта, а отломки от свалените безпилотни апарати са паднали на 5 места, допълва Укринформ.

По-рано през деня кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че Украйна е изстреляла 430 дрона към Москва, но повечето са неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние.