НАТО укрепва въздушната си мощ с нови технологии и инвестиции за милиарди

НАТО ще засили въздушната си мощ с нови технологии, модерни самолети за наблюдение и договори за милиарди долари. Проектите бяха представени по време на отбранителен форум в рамките на срещата на алианса на върха в Анкара. Събитието бе открито от генералния секретар на алианса Марк Рюте.

"Това е възможност да покажем способностите и иновациите, които идват от нашите индустрии в целия алианс. Днес съюзниците и индустрията ще обявят нови мащабни проекти и ще подпишат договори за милиарди долари - пари, вложени в нашата сигурност", заяви Рюте.

По думите му новите способности не са дело на една държава, а са резултат от съвместната работа на страните членки и отбранителната индустрия. Той ги определи като произведени в НАТО технологии, създадени с цел да защитават един милиард души и всеки сантиметър от територията на алианса.

Сред основните проекти е разширяването на многонационалния флот за презареждане във въздуха. Очаква се доставката на десетия самолет Airbus A330 MRTT, с което НАТО се доближава до целта си да разполага с общо 12 такива летящи цистерни за презареждане на изтребители. Паралелно с това започва и нов многонационален проект, свързан със самолета Airbus A400M, който трябва да увеличи възможностите за стратегически въздушен транспорт.

Алиансът подготвя и подмяна на остаряващия си флот от самолети E-3 AWACS. Няколко страни членки ще купят съвместно до 10 самолета Saab GlobalEye. Новата система позволява едновременно наблюдение на въздушното, морското и сухопътното пространство и може да засича сложни заплахи като рояци от дронове, балистични и крилати ракети.

Шведският премиер Улф Кристерсон приветства присъединяването на Канада и Франция към семейството на GlobalEye. От 2027 г. техните самолети ще могат да оперират и от шведски военновъздушни бази в полза на НАТО.

Инициативата за бъдещо наблюдение и контрол включва широка коалиция от държави, сред които Белгия, Дания, Германия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Турция. Проектите са част от по-широкия ангажимент на съюзниците да увеличат разходите си за отбрана. Целта е те да достигнат 5% от БВП до 2035 г. Според Рюте тези инвестиции не само ще засилят възпиращата мощ на НАТО, но и ще подкрепят икономиките на страните членки, като създадат и запазят стотици хиляди работни места от двете страни на Атлантика.