Сезонът на пътуванията е тук и е време да подредим финансовите си приоритети, за да вместим всички желани преживявания в бюджета. Сега планирането на личните финанси е още по-важно.

Както и в обичайното ежедневие, най-удобният и сигурен вариант е да държите основната част от парите си в разплащателна сметка с карта, добавена в дигитален порфтейл. И все пак, често се налага да разполагате и с малко кеш – за по-дребни покупки, за бакшиши в ресторант или в случай, че търговецът не разполага с пос терминал, което е обичайна практика за продавачи на плодове по пазарите, на сувенири или ръчни произведения на изкуството, които бихте искали да отнесете у дома.

Когато пътувате в чужбина, обаче, да притежавате кеш в местна валута – била тя евро или друга национална, често може да ви предизвика не само неудобства, но и финансови загуби, свързани със скрити или явни такси. В някои случаи те могат да достигнат десетки евро.

Неслучайно 73% от българите, които пътуват в чужбина, заявяват, че биха обмислили да сменят своята банка, ако друга им предлага безплатни тегления от банкомати по целия свят. Това сочи последното проучване на Visa за намеренията за пътуване и начините на плащане в Централна и Източна Европа 2026.

Бърз поглед върху предлаганите продукти и услуги от банките на българския пазар показва, че и у нас вече има решение, което спестява редица ненужни такси, включително за теглене от банкомати в България и в чужбина.

Решението идва с много други предимства

Карта neon на tbi bank предлага едни и същи условия, независимо дали я ползвате в България или в страните от Европейския съюз – имате възможност да теглите безплатно от банкомат два пъти месечно, което е напълно достатъчно при добро планиране. Ако все пак ви се наложи да се сдобиете с допълнителни пари в брой, всяко следващо теглене от банкомат ще ви струва само 50 евроцента. Без скрити такси, без начисляване на високи проценти от изтеглената сума.

Наред с това, удобните безконтактни плащания с карта VISA neon навсякъде в чужбина са освободени от допълнителни такси за превалутирането в местна валута.

Всичко това прави neon отлично и сигурно решение при пътувания в чужбина. Но не само тогава.

Супер приложението на tbi bank предоставя достъп до безплатни ежедневни банкови услуги – безплатна разплащателна сметка и карта neon, неограничен брой незабавни преводи в евро без такси, достъп до спестовни продукти – депозити и гъвкава сметка „Касичка“, с едни от най-изгодните за пазара лихви. Благодарение на шопинг лимит пък, може да разделяте всякакъв вид плащания на вноски. Защо да не разсрочите без такси и лихви за следващите 3 или дори 6 месеца самолетните билети или нощувките в чужбина, и така да разполагате с повече налични средства за преживявания по време на почивката?

Всеки може да изтегли приложението, да се регистрира и да започне да използва tbi bank app и карта neon за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без да е необходимо посещение в банков офис. Може да го направите дори от летището, докато чакате да ви повикат на борда на самолета.

За какво все пак да внимавате в чужбина

Избягвайте банкоматите, на които пише Euronet и тези около туристическите забележителности. Много често те добавят допълнителна такса при теглене. Как да се предпазите? Бъдете внимателни по време на трансакцията. Ако ATM-ът ви показва, че ще ви начисли повече от поисканата сума, по-добре откажете и потърсете друг апарат. Най-сигурно е да използвате банкомати, които са част от банков клон на местна или международна утвърдена банка.

Ако сте в държава извън еврозоната, отказвайте автоматичната конверсия в евро и винаги избирайте да теглите в местна валута, защото това обикновено е по-изгодно.

Не подценявайте планирането на личните финанси, особено в сезона на почивките, когато сме по-склонни да му отпускаме края. Подходящите банкови продукти могат да ви дадат спокойствие и да ви спестят пари, за да се насладите още повече на пътуването.