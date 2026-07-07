Хиляди отдадоха последна почит на убития аятолах Али Хаменей в свещения град Кум

Хиляди иранци излязоха днес по улиците на свещения град Кум, южно от столицата Техеран, в четвъртия ден от погребалните церемонии на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде Франс прес.

Тленните останки на аятолаха, който беше убит при израелско-американски удари в първия ден от войната срещу Иран на 28 февруари, са изложени за поклонение в джамията Джамкаран в Кум – свещен град, където се намират най-важните семинарии на шиитския ислям и няколко други храма.

Държавната телевизия разпространи кадри, на които се виждат препълнените с хора улици на града, чието население наброява 1,5 милиона жители, предава БТА.

По време на молитвата, водена от 93-годишния аятолах Абдола Джавади-Амоли, влиятелна фигура в консервативния шиитски ислям, многобройно множество от хора скандираше: "Смърт на Америка!". Този призив често може да бъде чут по време на демонстрации в подкрепа на Ислямската република.

Други кадри показват поклонници, някои от които носещи тюрбани, които се събират около ковчезите на аятолах Хаменей и на близките му, сред които и този на 14-месечната му внучка, съобщиха властите.

Ден по-рано в столицата Техеран, третият ден от обявения национален траур се превърна в демонстрация на сила и единство, шест месеца след огромните и кървави протести срещу управляващия режим и поскъпването на живота.

Милиони иранци тогава поеха по улиците, за да отдадат последна почит на Хаменей, който вече е смятан за мъченик. Погребалната церемония напомняше на тази на неговия предшественик, основателя на Ислямската република аятолах Рухола Хомейни, която се състоя през 1989 г.

Днес погребалните процесии ще минат и през съседен Ирак, където живее голяма шиитска общност.

Погребението на покойния върховен лидер, който беше начело на страната в продължение на повече от три десетилетия до смъртта си на 86-годишна възраст, ще се състои в четвъртък в свещения град Машхад, където той е роден.