Почина британската рок легенда Джо Мърфи

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Британската рок легенда Джо Мърфи почина на 46-годишна възраст, съобщи The Sun.

Разстроената му сестра потвърди новината за смъртта му в социалните мрежи. Тя публикува трогателен пост в памет на брат си.

„За тези, които го познаваха, с разбито сърце съобщавам, че големият ми брат Джо Мърфи, е починал. Обичам те, голям братко", гласи публикацията ѝ.

През юни 2021 г. Джо се бореше за живота си, след като претърпя сърдечен арест зад волана и се блъсна с колата си.

Рок музикантът беше откаран спешно в болница и прекара седмици в критично състояние в интензивното отделение.

„Цялото семейство е толкова трогнато от любовта и посланията, които получаваме, откакто Джо е в болницата. Наистина сме трогнати и развълнувани от подкрепата, която той получи", каза след катастрофата сестра му Холи.

Съкрушените фенове отдават почит на звездата от първото десетилетие на 21-ви век.

Басистът Джо помогна на поп-пънк групата Koopa да влезе в историята като първата група, достигнала Топ 40 на Великобритания само чрез дигитални продажби.

Рок групата, в която към Джо се присъединиха братята Стюарт и Оли Купър, постигна това невероятно постижение с песента Blag, Steal & Borrow през 2007 г.

След като хитовият сингъл достигна 31-во място в британските класации, Koopa спечели две награди на церемонията Glasswerk New Music Awards същата година.

Koopa също така влезе в историята на класациите, като стана първият изпълнител без договор с лейбъл, който някога е влизал в Топ 40 на Великобритания.

Koopa беше на турне в Обединеното кралство между 2004 и 2007 г., а след това откри фестивала на остров Уайт.

Групата издаде два сингъла чрез Mad Cow Records No Trend и хита Stand Up 4 England, вдъхновен от Световното първенство по футбол.

Джо, който е израснал в Колчестър, Есекс, беше обявен за „легенда" от местната група The Broken Johnny's.

„Наистина сме съкрушени от новината за кончината на местната легенда Джо Мърфи от групата Koopa. Израснахме заедно с тези момчета и ги видяхме да свирят като подгряваща група на Special Duties в Колчестър Артс Център. Нека Джо почива в мир", заявиха от групата.

В сърдечен пост в социалните мрежи Essex Rocks Creative CIC описа познанството си с Джо и съвместната работа с него като привилегия.