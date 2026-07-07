НАТО купува 12 самолета Airbus A400 за наблюдение на моретата

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви при откриването на Форума за отбранителна индустрия, който е част от официалната програма на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, че Алиансът ще закупи 12 самолета „Еърбъс" (Airbus) от модела А400.

"Тези самолети ще осигурят денонощно всеобхватно и непрекъснато наблюдение на морските зони. Ще могат да летят дълго на голяма височина и ще могат да покриват много по-добре, включително зони в открито море", заяви Рюте.

Това е една от първите новини, свързани с развитието на Алианса, която беше обявена на започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара. На пресконференция вчера генералният секретар на НАТО заяви, че в Анкара ще бъдат обявени договори за милиарди в областа на военната индустрия.

Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана в турската столица, е символ на способността и иновациите в Алианса.

"Горд съм да заявя, че имаме много какво да покажем днес", каза генералният секретар на НАТО на Форума за отбранителна индустрия, цитиран от БТА.

Той определи като значителен прогрес решението за достигане на разходите за отбрана на съюзниците до размер от 5 процента от БВП.

"Това са нови проекти. Милиони, които ще инвестираме в нашата сигурност, ще засилим нашите икономики и ще осигурим стотици хиляди работни места", смята Рюте.

Генералният секретар на НАТО подчерта, че на форума ще бъдат представени индустрии, които работят ръка за ръка, за да се обновяват заедно и да създават способности от следващо поколение.

"Това са способностите, които се създават в НАТО. Не от една държава, а работейки заедно, в тясно сътрудничество", обясни Рюте.