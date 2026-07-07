КМГ: От януари до май приходите на компаниите за роботика надхвърлиха 90 милиарда юана

От януари до май тази година приходите на китайските предприятия за роботика над определения размер са надхвърлили 90 милиарда юана. Това е увеличение от 26,9% спрямо същия период на миналата година. Китай вече 13 поредни години е най-големият пазар за индустриални роботи в света. Делът на индустриалните роботи от местни марки на вътрешния пазар вече надхвърля 50%. Данните бяха представени на пресконференция, посветена на Световната конференция по роботика 2026, която се проведе на 6 юли.

Същевременно значително е нараснал капацитетът на Китай за производство на ключови компоненти за роботи. Интелигентността на готовите продукти продължава да се повишава, а развитието в авангардни области, като хуманоидните роботи, се ускорява.

Данните за първото тримесечие на 2026 г. показват, че износът на хуманоидни роботи от Китай е нараснал с 210% на годишна база. Така те се превръщат в нова „визитна картичка" на китайския износ на високотехнологична продукция.