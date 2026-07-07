КМГ: Световната конференция за изкуствен интелект 2026 ще започне на 17 юли

Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект ще се проведат в Шанхай от 17 до 20 юли. Темата на тазгодишното издание е „Интелигентни партньори – заедно създаваме бъдещето".

В рамките на двата форума ще бъдат организирани над 140 тематични събития, а изложбената площ за първи път ще надхвърли 100 000 квадратни метра. Очаква се повече от 300 нови продукта да бъдат представени за първи път в световен мащаб.

По време на пресконференцията бяха представени и най-новите данни за развитието на индустрията на изкуствения интелект в Шанхай. През 2025 г. общият обем на продукцията на предприятията в сектора на изкуствения интелект над определен размер в града е надхвърлил 637 милиарда юана, което представлява ръст от 39,5% на годишна база. Броят на специалистите, работещи в сферата на изкуствения интелект в Шанхай, вече е достигнал близо 300 000 души.