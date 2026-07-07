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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23180876 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин даде важни инструкции относно предотвратяването на наводнения и спасителните работи при бедствия

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин даде важни инструкции относно предотвратяването на наводнения и спасителните работи при бедствия.

Той посочи, че вследствие на проливните валежи и силните ветрове в Гуанси, Хубей, Гансу и други райони са възникнали редица бедствия, включително срутвания на язовирни съоръжения и свлачища, които са причинили значителен брой жертви и сериозни материални щети. Китайският лидер призова местните власти да положат всички усилия за спасяването на пострадалите и оказването на помощ на засегнатите жители, за да бъде сведен до минимум броят на жертвите и да се предотвратят вторични бедствия.

Си Дзинпин изтъкна, че ситуацията с контрола на наводненията остава сериозна и сложна. По думите му всички местни органи трябва стриктно да прилагат утвърдените планове и мерки, да засилят мониторинга, системите за ранно предупреждение и готовността за аварийно реагиране, както и да предприемат ефективни действия за предотвратяване на бедствия и оказване на помощ. Всичко това ще гарантира безопасността на живота и имуществото на населението.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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