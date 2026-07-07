КМГ: „Из Китай с Павел“ е в Музея на основаването на Нов Китай в Сяншан (Видео)

През месец юли се отбеляза сто и петата годишнината от основаването на ККП, заради това в новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим един музей, който е свързан със създаването на КНР.

От откриването си през септември 2019 г. Музеят на основаването на Нов Китай в Сяншан, който е разположен в подножието на планината Сяншан в Пекин, се ангажира с популяризирането на темата за революцията, и с усилването на образователните усилия в областта на патриотизма и революционните традиции в страната.

В основната експозиция са изложени около 800 снимки и 1 200 артефакта, които представят борбата за създаването на КНР. Сред най-забележителните експонати са превозните средства, използвани от Мао Дзедун и Централния комитет на ККП при преместването му в Сяншан, и оръжията, с които са били отдадени почести по време на церемонията по основаването на КНР.

Музеят е част от стремежа на китайците да осъществят своята мечта за великото възраждане на нацията, с което да се подобри живота на всички жители в страната. Приятно гледане!