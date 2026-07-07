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КМГ: Дипломати от 74 държави гледаха филма „Писма до баба“ в Пекин

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Министерството на външните работи на Китай организира специална прожекция на филма „Писма до баба" (Dear You) в Пекин, на която присъстваха около 150 гости. Сред тях бяха посланици, техните членове на семейството и представители на 74 чуждестранни дипломатически мисии, както и на осем регионални и международни организации.

След прожекцията участниците се срещнаха с екипа на филма, включително с изпълнителката на главната роля Ли Сътун, и разговаряха за темите и посланията на продукцията.

Събитието е част от усилията на Китай да използва киното като средство за културен обмен и обществена дипломация, предоставяйки възможност на чуждестранните дипломати да се запознаят отблизо със съвременното китайско кино.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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