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Откриха мъртва край Киев издирваната за атентата срещу олигарха Ермолаев в Монако

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снимка: @Roman6718599467, Х

Открита е мъртва 39-годишната украинка Анастасия Березовска, която бе издирвана от Интерпол с червена бюлетина. Тя бе заподозряна за бомбения атентат в Монако срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев, жена му Анна Насобина и 13-годишният им син, съобщиха "Украинска правда".

Тялото на Березовска е било намерено около 23 часа снощи в покрайнините на Киев. По предварителни данни Березовска е открита с огнестрелна рана.

Взривът избухна около 21 ч. местно време (22 ч. българско) на 29 юни в жилищна сграда, близо до границата с Франция. 58-годишният Вадим Ермолаев и жена му са в критично състояние, като Насобина е с два ампутирани крака. Детето им е с по-леки наранявания, но и неговото състояние е оценено като тежко.

Властите в Монако съобщиха, че колетът-бомба е бил оставен на входа на кооперацията, в която живее семейството на Ермолаев, в квартал, граничещ директно с френска територия. Взривното устройство се е задействало в момента, в който двойката и 13-годишният им син се прибирали у дома.

снимка: @Roman6718599467, Х
снимка: @Roman6718599467, Х
снимка: @Roman6718599467, Х

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