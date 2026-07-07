КМГ: Китай утвърди списъка с ключовите национални проекти за 2026 г.

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Китайската Държавна комисия за развитие и реформа публикува окончателния списък с ключовите инфраструктурни проекти за 2026 г., които ще подкрепят изпълнението на националните стратегии и укрепването на капацитета в стратегически области.

Третият и последен пакет включва проекти на стойност 193,5 млрд. юана, финансирани чрез специални дългосрочни държавни облигации. От началото на годината са осигурени общо 800 млрд. юана за реализирането на 1417 големи проекта.

Инвестициите обхващат научно-технически иновации, опазване и възстановяване на екосистемите по поречието на река Яндзъ, транспортна инфраструктура, модернизация на подземните градски мрежи, водностопански съоръжения, развитие на Новия международен сухопътно-морски търговски коридор, висшето образование и програмата за залесяване против опустиняването в трите северни района.