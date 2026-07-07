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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23180929 www.24chasa.bg

КМГ: Китай откри 92 нови международни въздушни карго маршрута през 2026 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

През първата половина на годината Китай е открил 92 нови международни въздушни карго маршрута, които добавят над 210 двупосочни полета седмично, съобщи Китайската федерация по логистика и снабдяване.

Новите линии включват 41 маршрута до Азия, 38 до Европа, 11 до Северна Америка, както и по един до Южна Америка и Африка. По тях се превозват основно стоки за трансгранична електронна търговия, продукти на високотехнологичното производство, електроника, автомобилни компоненти и други стоки с висока добавена стойност.

Според федерацията Китай продължава ускорено да разширява международната си карго мрежа, като засилва транспортните връзки по основните евразийски коридори и постепенно увеличава броя на далечните междуконтинентални линии.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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