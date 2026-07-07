КМГ: МВнР: Китай е готов да предостави повече помощ за Венецуела

На 7 юли говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви, че Китай отдава голямо значение на последиците от катастрофалното земетресение във Венецуела. Тя припомни, че председателят на КНР Си Дзинпин е изпратил съболезнователно послание до изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.

Мао Нин посочи още, че в допълнение към вече предоставената хуманитарна помощ китайското правителство е отпуснало извънредна безвъзмездна помощ в размер на 100 милиона юана, а Китайският Червен кръст е дарил 300 000 щатски долара на Венецуелския Червен кръст за подпомагане на спасителните и хуманитарните дейности.

Тя съобщи още, че вчера с чартърен полет във Венецуела е пристигнала първата пратка от над 80 тона хуманитарна помощ от китайското правителство. Тя включва генератори, системи за пречистване на вода, палатки, одеяла и други материали от първа необходимост.