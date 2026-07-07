ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на украинската Рада в Белград: Сърбите са са...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23180938 www.24chasa.bg

КМГ: МВнР: Китай е готов да предостави повече помощ за Венецуела

КМГ

588
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

На 7 юли говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви, че Китай отдава голямо значение на последиците от катастрофалното земетресение във Венецуела. Тя припомни, че председателят на КНР Си Дзинпин е изпратил съболезнователно послание до изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.

Мао Нин посочи още, че в допълнение към вече предоставената хуманитарна помощ китайското правителство е отпуснало извънредна безвъзмездна помощ в размер на 100 милиона юана, а Китайският Червен кръст е дарил 300 000 щатски долара на Венецуелския Червен кръст за подпомагане на спасителните и хуманитарните дейности.

Тя съобщи още, че вчера с чартърен полет във Венецуела е пристигнала първата пратка от над 80 тона хуманитарна помощ от китайското правителство. Тя включва генератори, системи за пречистване на вода, палатки, одеяла и други материали от първа необходимост.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026