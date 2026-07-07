„Алтернатива за Германия“ преизбра лидерския си тандем и обяви курс към вземане на властта

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Крайнодясната, антимигрантска „Алтернатива за Германия" (АзГ) преизбра Алис Вайдел и Тино Крупала като съпредседатели на партията. Това стана на партиен конгрес в края на миналата седмица, на който АзГ потвърди амбициите си да спечели важните регионални избори в Германия тази година, а след това и властта на национално ниво, отбелязва ДПА.

Делегатите на висшия партиен форум, който се събра в Ерфурт, утвърди дуото Вайдел – Крупала за още две години начело на формацията, като по този начин запази модела на колективното председателство на партията и отхвърли единоначалието.

Вайдел си осигури 81,3% от гласовете, което е с малко повече в сравнение с предишния конгрес през 2024 г., а Крупала събра 70% от вота при близо 83% през 2024 г. Двамата на практика нямаха конкуренти и съревнование нямаше.

Преизбирането на тандема бе демонстрация на единство в момент, когато АзГ, все повече опитваща да се покаже като системна управляваща сила, води в проучванията и се надява да влезе в управлението след регионалните избори тази година в Източна Германия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

„Искаме да управляваме", каза Крупала в речта си, с която представи кандидатурата си на конференцията. „Ние израснахме и се превърнахме в народна (масова) партия. Доказахме, че можем да действаме като опозиция. И първо ще управляваме в една-единствена провинция, а после и на национално ниво."

Обръщайки се към водещите кандидати на партията за изборите в Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и града провинция Берлин той добави: „Във вас ни е надеждата тази година". Относно предстоящите вотове той обяви: „Ще спечелим".

Крупала опроверга слуховете за боричкания по върховете на популистката партия, най-вече между него и Вайдел. „Нашата партия е по-единна от всякога", каза той.

Вайдел определи 2026 г. като „супер изборна година", имайки предвид, че това е година, белязана от поредица важни вотове, и остро разкритикува канцлера Фридрих Мерц.

Най-бурни ръкопляскания в залата предизвика моментът, когато Вайдел обяви: „Ще депортираме хора безкомпромисно".

Тя се обърна и към политическите противници на партията и протестите срещу конгреса отвън. „Няма да ни пречупите! Точно обратното, ставаме все по-силни и все повече!", извика тя на фона на бурни овации и одобрителни възгласи в залата.

Вайдел се похвали, че партията е набъбнала до 75 000 членове, което е рязко нарастване на членската маса в сравнение с 2024 г., когато тя е наброявала около 50 000 души.

Крупала също направи иронични коментари по адрес на протестиращите отвън, които се опитаха да блокират конгресната зала, заявявайки, че делегатите са пристигнали в ранните часове на деня и така са успели да избегнат блокадите на протестиращите.

„Ранно пиле рано пее. Размирниците от Антифа движението проспаха това и провокаторската им тактика се провали", каза той.

По оценки на полицията към съботния следобед в демонстрациите в Ерфурт са се включили около 31 000 души. За осигуряване на обществения ред бяха командировани няколко хиляди полицаи от цяла Германия, посочва ДПА.

Органите на реда ескортираха стотици делегати от АзГ до конгресния център в раните часове на почивния ден, което позволи на заседанията на конгреса да започнат навреме въпреки пътните блокади и демонстрациите.

Полицията не допусна протести на няколко пътни артерии, след като общината успя да спечели обжалване на съдебно решение, което на практика бе отменило забраната на властите и бе позволило блокирането им.

АзГ стана най-голямата опозиционна сила в Германия, след като на миналогодишните парламентарни избори постигна най-силния резултат на крайнодясна партия в следвоенната германска история, посочва ДПА.

Партията се възползва от ниските рейтинги на управляващата коалиция на Мерц, която според критици демонстрира нестабилност и разединение и не успява ефективно да реши икономическите проблеми в Германия.

АзГ обаче остава силно противоречива. Всички системни партии водят политика на санитарен кордон срещу крайнодесните и отказват да работят с тях. Според политическата класа АзГ е екстремистка и антидемократична партия, с която не може да има взаимодействие.

Макар много от противниците на АзГ да призовават за забраната ѝ, тя се надява да спечели пълно мнозинство на изборите в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания и така за пръв път да управлява на регионално ниво, отбелязва ДПА.

МИНИСТЪР ПРЕДУПРЕДИ ЗА ВРЪЗКИ НА ПАРТИЯТА С МОСКВА

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че представителите на АзГ не бива да получават достъп до класифицирана информация, ако партията им влезе във властта.

Като причина за искането си социалдемократът посочи близките връзки на АзГ с Русия.

В интервю за неделното издание на таблоида „Билд" Писториус отбеляза, че партията е безспорно близка до руския президент Владимир Путин.

Класифицираната информация не бива да попада в грешни ръце, каза той. „Усилено проучваме въпроса на кого можем да предоставим допуск до класифицирана информация. Вече го правим. И сме длъжни да го направим, защото това засяга сигурността на страната ни."

АзГ е обект на разследване от регионалните поделения на германското контраразузнаване в някои провинции заради екстремистки антимигрантски възгледи.

ЕДИНИЯТ ОТ ЛИДЕРИТЕ НА ПАРТИЯТА ЗАЩИТИ ЕДНОПОЛОВИТЕ БРАКОВЕ

Вайдел, която живее в еднополово партньорство с жена, се разграничи частично от предизборната програма на областната организация на АзГ в Саксония-Анхалт, в която е записано, че партията подкрепя „традиционния семеен модел", посочва ДПА. Съпредседателят на АзГ посочи, че „живее малко по-различно".

„Могат да напишат каквото си искат. Аз живея малко по-различно", заяви Вайдел в интервю за РТЛ/Ен Те Фау, помолена да коментира тази точка от програмата на АзГ-Саксония-Анхалт.

В предизборната платформа е записано: „Партията подкрепя пълноценното семейство, състоящо се от майка, баща и деца, като доказало се като най-здравословният фундамент за развитие на децата".

Вайдел живее в регистрирано партньорство с жена, с която отглеждат две деца. „Ако питате мен, децата ми разполагат с най-добрите условия на отглеждане и с най-добрите възможности", каза Вайдел в кулоарите на конгреса в Ерфурт. „Вече живеем в съвсем друга действителност. Затова еднополовите връзки трябва да бъдат третирани равностойно."

Въпреки това тя защити традиционното семейство, подкрепата за което е едно от основните положения в идеологията на партията, отбелязва ДПА. „Но когато става дума какво мисля като политик, смятам, че нашият идеал като общество трябва да бъде традиционното семейство. Заставам зад тези свои думи и не виждам никакво противоречие."

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ПРОТЕСТА

Въпреки че в събота в Ерфурт се стекоха десетки хиляди хора, те не успяха да спрат конгреса, отбелязва Франс прес.

Те дойдоха от всички краища на Германия, парализирайки транспорта в града и организирайки протести, които като цяло преминаха мирно, с изключение на няколко изолирани сблъсъка, при които органите на реда използваха лютив спрей. Противно на данните на полицията според организаторите в демонстрациите са се включили не около 31 000, а поне 50 000 души.

Протестиращите се опитаха да блокират входно-изходните артерии към Ерфурт, а някои от тях дори участваха в протестна акция, при която се спуснаха с въжета от магистрален мост. Журналисти на АФП видяха няколко групи, които организираха седящи протеста в центъра на града.

Общинската власт съобщи за нарушения в автобусния транспорт и движението на метрото.

„Важно е да дадем сигнал против завоя надясно", каза пред АФП 19-годишната Лена Круг, която е от съседния град Гера. „АзГ е антидемократична партия, която насажда омраза."

Възходът на АзГ безпокои много германци, които смятат, че имат особен дълг да се борят срещу крайнодясната политика заради нацисткото минало на Германия.

Някои видяха целенасочена провокация в това, че конгресът на АзГ в Ерфурт беше организиран точно на 100-годишнината от нацистката конференция в съседния Ваймар, обвинение, което „Алтернатива за Германия" отхвърли.

На парламентарните избори през 2025 г. АзГ стана втора политическа сила в Германия, след консервативния блок Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) на Мерц. Канцлерът управлява в коалиция между ХДС/ХСС и Германската социалдемократическа партия.

Според най-новото изследване на общественото мнение, публикувано в неделя, АзГ се ползва с подкрепа от 29%, а ХДС/ХСС – с 21%, допълва АФП.