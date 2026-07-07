Повърдено: Два бомбени атентата до хотела на Еманюел Макрон в Дамаск

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Два бомбени атентата бяха извършени тази сутрин близо до хотела в центъра на сирийската столица Дамаск, където пренощува френският президент Еманюел Макрон, съобщи представител на сирийските служби за сигурност, цитиран от Франс прес.

Френският президент е извън опасност и неговото посещение продължава, заяви Елисейският дворец.

Едното от взривните устройства е било поставено в контейнер за боклук, а другото в автомобил близо до хотел "Четири сезона", посочи сирийският представител, цитиран то БТА.

Към момента на експлозиите френският държавен глава вече не беше в хотела, а пътуваше за президентския дворец, където сега има среща със сирийския президент Ахмед аш Шараа, съобщиха кореспонденти на АФП на място.

Журналистите са видели също, че прозорците на министерството на туризма, разположено точно срещу луксозния хотел "Четири сезона", са изпочупени в резултат на експлозиите.

Силите на реда са разположени на мястото на инцидента, където са изпратени и линейки, а достъпът за журналисти е ограничен.

Кореспондентите на AФП в Дамаск съобщиха по-рано, че са чули експлозия близо до хотела на Еманюел Макрон в Дамаск.

Френският държавен глава пристигна снощи в Сирия на първото официално посещение на лидер на западна страна в Сирия от идването на власт на ислямистката коалиция начело с настоящия президент Ахмед аш Шараа.

Миналия четвъртък в кафене в центъра на Дамаск беше извършен бомбен атентат, отнел живота на 10 души, припомня АФП.

Снощи сирийският президент даде прием за Еманюел Макрон в ресторант в центъра на столицата, след което двамата държавници посетиха известната джамия на Омаядите.