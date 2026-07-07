Двама турски журналисти са арестувани преди срещата на върха на НАТО в Анкара

Двама турски журналисти – Кайхан Айхан и Хазар Дост са били арестувани в Истанбул в навечерието на откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, съобщи турската редакция на „Дойче веле".

Кайхан Айхан, който е репортер в опозиционния вестник „Биргюн", е бил задържан по обвинение в „разпространяване на информация, подвеждаща обществеността", а за задържането на журналиста Хазар Дост, като основание е била посочена акция, в която той е участвал още през 2018 г., уточнява медията, цитирана от БТА.

Айхан лично е оповестил в профила си в социалните медии, че е бил задържан в дома си в Истанбул. Очаква се днес той да бъде изправен пред съда, отбелязва „Дойче веле".

По информация на вестник „Биргюн" основания за обвинението са били репортажите и публикациите на Айхан, свързани с продължаващото дело срещу арестувания кмет на града Екрем Имамоглу, което той следи още от първото му заседание. Вестникът твърди, че при разпита, от Айхан са поискани разяснения във връзка с негови публикации по делото.

В показанията си в полицията Кайхан Айхан е заявил, че като журналист с 15-годишен професионален опит единствената му цел е да осведомява обществеността и да защитава правото на хората на информация.

По сведения на „Дойче веле" другият журналист Хазар Дост е бил арестуван в Истанбул, докато той е пазарувал на зеленчуков магазин, а обосновката за това действие е била, че Дост е участвал в протест през 2018 г. Днес той също се очаква да се изправи пред съд в истанбулския квартал „Кючюкчекмедже".

Опозиционният вестник „Джумхуриет" информира, че във връзка с дейностите по подготовката за срещата на НАТО днес и утре, които управляващите окачествяват като „превантивни, за регулиране на обществената среда", е наложена обща забрана на демонстрации и протести, били са евакуации на студенти от общежитията и че броят на арестуваните е близо 180 души, сред които има академици, журналисти и природозащитници.