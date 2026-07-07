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Част от производството и поддръжката на американски ракети може да се премести в Европа

Александър Трайков

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Генералният секретар Марк Рюте на Форума на отбранителната индустрия на НАТО СНИМКА: РОЙТЕРС

Част от производството и поддръжката на американски оръжейни системи ще бъде прехвърлена в Европа чрез серия от сделки, които се очаква да бъдат подписани на Форума на отбранителната индустрия на НАТО днес. Това става ясно от документи за планирането на инициативите, с които се е запознала "Политико".

Споразуменията имат двойна цел - да дадат нов тласък на американския оръжеен бизнес, но и да осигурят на Европа по-лесен достъп до ключови системи за отбрана.

Пакетът включва европейско производство, свързано с преносимите зенитни ракети FIM-92 Stinger, проучване за разширяване на производството на ракетите AIM-120C-8 AMRAAM на Raytheon в Европа, както и изграждане на европейски център за поддръжка на прехващачите PAC-3, използвани в системите Patriot.

Участващите държави са различни за всяка от инициативите. При Stinger Германия и Нидерландия, съвместно с Комитета за поддръжка и партньорство на НАТО и САЩ, ще работят за създаване на европейски производствен капацитет за ракетата, която се произвежда от RTX.

Според документите Вашингтон ще разреши производството в Европа, но ще запази правилата за чуждестранни военни продажби. Така САЩ ще продължат да контролират крайните сделки и износа на тези оръжейни системи.

В инициативата за AMRAAM участват Белгия, Канада, Финландия, Германия, Нидерландия и Норвегия, като се очаква към тях да се присъедини още една държава. На този етап не става дума за договор за производство, а за декларация за намерение за проучване дали производството на ракетите AIM-120C-8 може да бъде разширено в Европа. Очаква се американски представител да покани участващите държави да подпишат документа, а високопоставен германски служител, отговарящ за въоръженията, да направи кратко изявление.

Германия, Нидерландия, Полша, Швеция и САЩ също се очаква да подпишат декларация за намерение за изграждане на европейски център за поддръжка на ракетите PAC-3 за системите Patriot. Проектът ще бъде реализиран с участието на Lockheed Martin.

Друга инициатива е свързана с производството на ракетите ATACMS чрез партньорство между Lockheed Martin и Rheinmetall. Според документите засега това е предвидено като възможност за снимка, а не като официално подписване. Вашингтон обаче вижда шанс по време на срещата да бъде направена и декларация по темата. Ракетите ATACMS, които имат обсег до 300 км, изиграха важна роля във войната в Украйна.

Поредицата от обявления показва усилията на съюзниците бързо да възстановят запасите си от ракети и системи за противовъздушна отбрана. Те бяха силно изчерпани по време на войната на САЩ с Иран, а Украйна също продължава спешно да се нуждае от подобно въоръжение.

Ракетният пакет е част от по-широка инициатива, водена от САЩ, наречена Procurement Coalitions. Очаква се тя също да бъде представена на индустриалния форум във вторник. В програмата на срещата са посочени Белгия, Канада, Германия, Испания, Естония, Финландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Швеция, Великобритания и САЩ, както и отбранителните компании Kongsberg, Raytheon и Boeing.

Според отделна оценка на инициативата, с която POLITICO също се е запознало, Вашингтон използва проекта, за да се позиционира като ключов партньор на европейския отбранителен пазар на фона на няколко инициативи на ЕС. Брюксел играе все по-голяма роля във финансирането на отбраната, а американските компании се опасяват от разпоредби от типа "Купувай европейско", които биха могли да ограничат достъпа им до пазара.

Генералният секретар Марк Рюте на Форума на отбранителната индустрия на НАТО СНИМКА: РОЙТЕРС

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