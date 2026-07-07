Част от производството и поддръжката на американски ракети може да се премести в Европа

Част от производството и поддръжката на американски оръжейни системи ще бъде прехвърлена в Европа чрез серия от сделки, които се очаква да бъдат подписани на Форума на отбранителната индустрия на НАТО днес. Това става ясно от документи за планирането на инициативите, с които се е запознала "Политико".

Споразуменията имат двойна цел - да дадат нов тласък на американския оръжеен бизнес, но и да осигурят на Европа по-лесен достъп до ключови системи за отбрана.

Пакетът включва европейско производство, свързано с преносимите зенитни ракети FIM-92 Stinger, проучване за разширяване на производството на ракетите AIM-120C-8 AMRAAM на Raytheon в Европа, както и изграждане на европейски център за поддръжка на прехващачите PAC-3, използвани в системите Patriot.

Участващите държави са различни за всяка от инициативите. При Stinger Германия и Нидерландия, съвместно с Комитета за поддръжка и партньорство на НАТО и САЩ, ще работят за създаване на европейски производствен капацитет за ракетата, която се произвежда от RTX.

Според документите Вашингтон ще разреши производството в Европа, но ще запази правилата за чуждестранни военни продажби. Така САЩ ще продължат да контролират крайните сделки и износа на тези оръжейни системи.

В инициативата за AMRAAM участват Белгия, Канада, Финландия, Германия, Нидерландия и Норвегия, като се очаква към тях да се присъедини още една държава. На този етап не става дума за договор за производство, а за декларация за намерение за проучване дали производството на ракетите AIM-120C-8 може да бъде разширено в Европа. Очаква се американски представител да покани участващите държави да подпишат документа, а високопоставен германски служител, отговарящ за въоръженията, да направи кратко изявление.

Германия, Нидерландия, Полша, Швеция и САЩ също се очаква да подпишат декларация за намерение за изграждане на европейски център за поддръжка на ракетите PAC-3 за системите Patriot. Проектът ще бъде реализиран с участието на Lockheed Martin.

Друга инициатива е свързана с производството на ракетите ATACMS чрез партньорство между Lockheed Martin и Rheinmetall. Според документите засега това е предвидено като възможност за снимка, а не като официално подписване. Вашингтон обаче вижда шанс по време на срещата да бъде направена и декларация по темата. Ракетите ATACMS, които имат обсег до 300 км, изиграха важна роля във войната в Украйна.

Поредицата от обявления показва усилията на съюзниците бързо да възстановят запасите си от ракети и системи за противовъздушна отбрана. Те бяха силно изчерпани по време на войната на САЩ с Иран, а Украйна също продължава спешно да се нуждае от подобно въоръжение.

Ракетният пакет е част от по-широка инициатива, водена от САЩ, наречена Procurement Coalitions. Очаква се тя също да бъде представена на индустриалния форум във вторник. В програмата на срещата са посочени Белгия, Канада, Германия, Испания, Естония, Финландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Швеция, Великобритания и САЩ, както и отбранителните компании Kongsberg, Raytheon и Boeing.

Според отделна оценка на инициативата, с която POLITICO също се е запознало, Вашингтон използва проекта, за да се позиционира като ключов партньор на европейския отбранителен пазар на фона на няколко инициативи на ЕС. Брюксел играе все по-голяма роля във финансирането на отбраната, а американските компании се опасяват от разпоредби от типа "Купувай европейско", които биха могли да ограничат достъпа им до пазара.