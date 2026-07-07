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Италианският министър на отбраната: Хората идват и си отиват, но отношенията със САЩ трябва да останат

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Гуидо Крозето КАДЪР: Екс/@GuidoCrosetto

„Хората идват и си отиват, но отношенията с нашите съюзници трябва да останат", заяви днес италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, коментирайки поредните нападки на американския президент Доналд Тръмп срещу италианския премиер Джорджа Мелони, предаде националната новинарска агенция АНСА.

Крозето каза, че Мелони „не е реагирала" на новите нападки на Тръмп, който публикува в профила си в социалната мрежа „Трут соушъл" снимка на Мелони, отправила поглед към него. Коментарът му под снимката гласи: „Нужна е ограничителна заповед".

„Главното е да поддържаме отношения с основния си съюзник САЩ", заяви Крозето, цитиран от БТА.

Той беше сред високопоставените италиански служители, които присъстваха на събитие в резиденцията на американския посланик в Рим миналата седмица в чест на Деня на независимостта на САЩ, въпреки скорошните нападки на Тръмп срещу италианския премиер.

Гуидо Крозето КАДЪР: Екс/@GuidoCrosetto

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