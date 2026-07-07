Проучване поставя под въпрос ефективността на забраната за социални мрежи за деца в Австралия

Възрастовите проверки, въведени в Австралия като част от първата в света забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години, не успяват да функционират ефективно, показва проучване на екип, участвал като съветник при въвеждането на мерките, предаде Ройтерс.

От декември австралийското законодателство задължава платформи като Инстаграм, Снапчат и ЮТуб да не допускат потребители под 16 години да създават акаунти. Компаниите трябва да предприемат „разумни мерки" за проверка на възрастта.

Изследователи, провели тестове с 50 контролни акаунта, установили, че нито един от тях не е бил подложен на проверка на възрастта, въпреки че профилите са били създадени при условията на ограниченията. Всички акаунти са останали активни в девет от десетте платформи, обхванати от забраната.

Според ръководителя на тестовете Андрю Хамънд проблемът е, че платформите не достигат до етапа на реална проверка на възрастта. Вместо това те разчитат първоначално на автоматични оценки на възрастта въз основа на поведението на потребителите онлайн.

Австралийската забрана беше критикувана, след като редица проучвания показаха, че много деца под 16 години продължават да използват социални мрежи. Правителството увеличи максималната глоба за неспазване на правилата и предупреди технологичните компании за възможни съдебни действия.

От платформите заявяват, че следват указанията на регулатора, които предвиждат поетапен подход – първо с по-малко инвазивни проверки, а при съмнения за възрастта на потребителя – с по-строги мерки.

Регулаторът по онлайн безопасност на Австралия посочи, че остава уверен, че платформите разполагат с необходимите технологии и ресурси, за да ограничат достъпа на деца под 16 години, пише още Ройтерс.