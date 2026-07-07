Тръмп готви "подарък" за Ердоган: може да върне Турция в програмата за F-35

Американският президент Доналд Тръмп се очаква да даде знак тази седмица в Турция, че е готов да продаде на Анкара изтребители F-35. Това съобщават двама американски представители пред Си Ен Ен, запознати с плановете.

Подобен ход би означавал обрат спрямо забраната, която самият Тръмп наложи по време на първия си мандат, а по-късно Конгресът закрепи със закон. Все още не е ясно как точно републиканецът смята да преодолее законовата забрана за продажба на изтребителите. Преди пътуването си обаче Тръмп заяви, че ще пристигне в Турция с подарък за президента Реджеп Тайип Ердоган, който щял много да го зарадва.

Тръмп забрани на Турция да купува американските F-35 през 2019 г., след като Анкара придоби руската система за противовъздушна отбрана С-400. Тогава той направи това с видимо нежелание, като обвини администрацията на Барак Обама за създалата се ситуация и заяви, че разбира Ердоган, поставен според него в много трудна ситуация.

През 2020 г. Конгресът превърна забраната в закон. Според него F-35 могат да бъдат прехвърлени на Турция само ако страната вече не притежава системите С-400. Причината е, че руската система е създадена да противодейства на американските стелт технологии. Затова във Вашингтон се опасяват, че ако Турция получи F-35, С-400 може да бъде използвана за събиране на ценна информация за изтребителя от пето поколение.

Много републиканци в Конгреса остават скептични към евентуална продажба на F-35 на Турция. Срещу подобен ход се обяви и израелският премиер Бенямин Нетаняху. В интервю за Fox News той предупреди, че такава сделка би могла да наруши баланса на силите в Близкия изток, който според него се гарантира от въздушното превъзходство на Израел и от американското военно присъствие в региона.

Въпреки това Тръмп смята Ердоган за свой приятел и е възложил на високопоставени представители на администрацията си да преразгледат въпроса. Целта е да се намери решение, което да позволи евентуална сделка, без да се нарушава американското законодателство.