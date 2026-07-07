Антонио Таяни: Италия ще престане да отговаря на острите коментари на Тръмп

Италия ще престане да отговаря на острите коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви в интервю днес италианският външен министър Антонио Таяни, докато лидерите на НАТО се готвят за срещата на върха в Турция, предаде Ройтерс.

Миналия месец италианската министър-председателка Джорджа Мелони обвини Тръмп, че си е измислил история за нея, след като американският президент заяви пред италиански телевизионен канал, че тя го е „умолявала" да си направят снимка заедно по време на срещата на Г-7 във Франция.

Тъй като двамата лидери трябва да присъстват на срещата на върха на НАТО в Анкара днес и утре, Тръмп сякаш поднови спора. В неделя Тръмп сподели в социалната си мрежа Трут соушъл нейна снимка, на която тя гледа към него, придружавайки снимката с текст: „Нужна е ограничителна заповед".

Тръмп „говори сам за себе си. Имаме американски президент, който обича да провокира, особено в социалните медии. Решихме да спрем да отговаряме на тези коментари, за да не подклаждаме спорове сред нашите съюзници", заяви Таяни пред вестник „Стампа".

„Ние сме и ще останем приятели на Съединените щати като наш стратегически партньор и такъв на Европа", добави той, цитиран от БТА.

Мелони някога беше открита поддръжничка на Тръмп и беше единственият европейски лидер, присъствал на встъпването му в длъжност през 2025 г.

Въпреки това тази година тя го критикува за острите му нападки срещу папа Лъв Четиринадесети, който осъди атаките срещу Иран. Това от своя страна стана причина за остри упреци от страна на американския президент, който я обвини в липса на кураж.

Италианският вестник „Фольо" излезе днес с първа страница, осмиваща нападките на Тръмп срещу Мелони. Изданието публикува снимка на американския президент заедно с руския му колега Владимир Путин под същото заглавие: „Необходима е ограничителна заповед".