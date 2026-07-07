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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23181654 www.24chasa.bg

Румъния вдигна изтребители заради дронове близо до границата с Украйна

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Юрофайтър Тайфун КАДЪР: Екс/@Osinttechnical

Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 километра източно от Змийския остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украйна и Румъния, съобщават от ведомството.

Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили са били вдигнати от 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили „Михаил Когълничану". Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство и в 11:05 местно (и българско) време въздушната тревога е била прекратена, предава БТА.

Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Юрофайтър Тайфун КАДЪР: Екс/@Osinttechnical

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