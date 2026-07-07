Рюте зове за индустриална революция в НАТО: Да превърнем бръмченето на машините в рев!

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"Бръмченето на машините трябва да се превърне в рев, защото се нуждаем от трансатлантическа индустриална революция в отбраната". Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на Трансатлантическия индустриален форум за отбрана.

В своята реч Рюте подчерта, че сигурността е колективно усилие като използва футболна аналогия, за да я опише:

"Нито един отбор не печели заради един брилянтен играч. Имате нужда от вратар, защитници, халфове и нападатели".

Той посочи, че докато политическите лидери задават посоката, а военните сили са на терена всеки ден, именно отбранителната индустрия осигурява силата зад отбора - оборудването, иновациите и производствения капацитет за мощ, устойчивост и издръжливост.

Генералният секретар предупреди за сериозността на глобалната ситуация, отбелязвайки, че Русия насочва почти 50% от националния си бюджет към своята военна машина.

"Можете ли да си представите? Почти 50% от това, което Русия харчи, се влага във военната машина", подчерта той, добавяйки, че Китай, Северна Корея и Иран все по-тясно си сътрудничат, което трябва да тревожи всички, тъй като те нямат предвид нашите най-добри интереси.

За да отговори на тези заплахи, Алиансът вече предприема мащабни инвестиции, като през последната година европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си за отбрана с близо 20%, което представлява допълнителни 139 млрд. долара.

За периода 2025-2026 г. се очаква нов ръст от над 250 млрд. долара, като Рюте беше категоричен, че парите са налице и предстоят още много, но тези средства трябва да бъдат впрегнати в работа за закупуване на реални отбранителни способности.

Индустриалната база също се разширява бързо. Само през последната година са инвестирани 37 млрд. долара в нови производствени линии и капацитет.

Рюте отбеляза, че добавеното производствено пространство е достатъчно да покрие над 2000 футболни игрища, а прогнозите сочат, че до следващата година Алиансът ще може да произвежда около 4 млн. артилерийски снаряда годишно, което е почти двойно увеличение спрямо предходната година.

В заключение, Рюте призова за изгаряне на бюрокрацията в обществените поръчки и трансграничните регулации, като подчерта, че правителствата трябва да осигурят дългосрочни поръчки, а индустрията да бъде готова да поема по-големи рискове.

"Нека покажем на Русия и на всички, които ни наблюдават днес, че трансатлантическата отбранителна индустриална база се мобилизира целенасочено - не от гняв, а в името на нашата колективна сигурност", заяви той.