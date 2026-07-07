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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23181928 www.24chasa.bg

Песков: Новите оръжия на Киев, дадени от НАТО, няма да ни попречат

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Дмитрий Песков

Поредното предаване на ново въоръжение на киевския режим от страна на НАТО едва ли може да попречи на продължаването на специалната военна операция до постигането на целите й, заяви в навечерието на откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Украйна постоянно моли за нови видове въоръжение – както отбранително, така и настъпателно", отбеляза той на брифинг. "Това по никакъв начин не може да попречи на продължаването на специалната военна операция до постигането на целите."

Дмитрий Песков

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