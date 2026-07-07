Поредното предаване на ново въоръжение на киевския режим от страна на НАТО едва ли може да попречи на продължаването на специалната военна операция до постигането на целите й, заяви в навечерието на откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Украйна постоянно моли за нови видове въоръжение – както отбранително, така и настъпателно", отбеляза той на брифинг. "Това по никакъв начин не може да попречи на продължаването на специалната военна операция до постигането на целите."