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Съпругата на испанския премиер има забрана да напуска страната, няма да пътува за срещата на върха на НАТО

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Испанският премиер Педро Санчес и съпругата му Бегоня Гомес Снимка: Twitter/@Encuestando

Испански съдия отхвърли искането на Бегоня Гомес, съпруга на испанския премиер Педро Санчес, да присъства на срещата на върха на НАТО, започваща днес в Анкара, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Съдът обаче ѝ разреши да пътува до Лондон от сряда до петък, за да присъства на дипломирането на дъщеря си.

Съдия Хуан Карлос Пейнадо отне паспорта на Гомес на 20 юни като предпазна мярка. Това действие е резултат от разследване за предполагаема търговия с влияние, корупция и присвояване, свързано с университетски курс, който тя е ръководила в Мадрид.

Съдът ще определи дали тя е използвала публични средства, университетски софтуер и влиянието си като съпруга на премиера за лична облага.

На 30 юни Гомес подаде молба до съда за разрешение да придружи Санчес на срещата на върха на НАТО в Анкара, с намерението да пътува и до Лондон, преди да се върне в Испания, предава БТА.

По молбата се произнесе съдия Антонио Виехо, председателстващ делото, докато Пейнадо е в летен отпуск. Съдът се мотивира, че поканата към Гомес за срещата на върха е основана на институционална учтивост, а не е свързана с активно нейно участие.

Съдията отбеляза също, че Турция не е член на Европейския съюз, което усложнява съдебното и полицейското сътрудничество.

Макар че съдията потвърди забраната за пътуване на Турция, той даде разрешение за пътуването до Лондон, позовавайки се на близкото съдебно сътрудничество между Испания и Обединеното кралство, дори след Брекзит, както и на естеството на събитието, което е от личен характер.

Адвокатът на Гомес твърди, че пътуването ще се осъществи с охраната, която придружава министър-председателя при всички пътувания, което само по себе си гарантира абсолютна сигурност, и поиска разрешението да бъде регистрирано в публичната съдебна система, за да се предотвратят потенциални проблеми.

Испанското правителство определи съдебното решение като неразбираемо. Източници от двореца „Монклоа", официалната резиденция на министър-председателя на Испания, настояха, че решението на съдията няма правно основание и е политически мотивирано.

Гомес за последно е присъствала на среща на върха на НАТО със съпруга си през 2023 г. във Вилнюс, Литва, като преди това е била съорганизатор на събития по време на срещата на върха през 2022 г. в Мадрид.

Испанският премиер Педро Санчес и съпругата му Бегоня Гомес Снимка: Twitter/@Encuestando

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