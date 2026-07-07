Доналд Тръмп пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Анкара, където ще участва в двудневната срещата на върха на НАТО, която започва днес, съобщи Асошиейтед прес.

Очаква се по време на срещата Тръмп да повтори призивите си към европейските съюзници да увеличат разходите за отбраната на своя континент, отбелязва АФП.

Президентът на САЩ ще има срещи в Анкара с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, с украинския президент Володимир Зеленски и с президента на Сирия Ахмед аш Шара, предава БТА.

Срещата на върха на НАТО в Анкара започна днес след една от най турбулентните за отбранителната организация години. Докато САЩ продължават да притискат 37-те страни членки да увеличат разходите си за отбрана, пред генералния секретар на организацията Марк Рюте стои тежката задача да се справи с непредсказуемия президент Доналд Тръмп, който нееднократно е заплашвал да напусне пакта.

Нежеланието на някои съюзнически страни да предоставят базите си по време на войната с Иран, отказът да увеличат военните си инвестиции до 5% от БВП-то им и нестабилното примирие с Техеран, са само малка част от факторите, които биха могли да развалят диалога с републиканеца, пише Политико.

Българската делегация е водена от министър-председателя Румен Радев, който пристигна в Анкара още вчера. По-рано той проведе разговор с турския президент Реджеп Ердоган, в резултат, на която компаниите "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора помежду им за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия.