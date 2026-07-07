Володимир Зеленски пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Анкара, за да участва в срещата на върха на НАТО, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския лидер.

"В Анкара ни предстои важна работа. Очакваме силна и продуктивна среща на върха на НАТО. Сега са необходими решения, които да осигурят по-голяма защита на нашия народ, повече възможности за нашата отбрана и още по-силно сътрудничество в областта на сигурността между Украйна, Европа и САЩ", заяви Зеленски при пристигането си в турската столица, цитиран от БТА.

Той подчерта, че за днес са насрочени десетки двустранни срещи с лидери като част от Форума на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха на НАТО, както и подписването на нови споразумения за безпилотни летателни апарати и други договорености с партньорите.

"Ще продължим да работим за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Новите системи, ракетите за тях и въпросът с лицензите за производство - всичко това е наш приоритет. Благодарни сме на всички, които помагат на Украйна с конкретни действия", добави президентът на Украйна.